China surpreende e mantém taxas de empréstimo; mercados esperam cortes em breve

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas de empréstimo referenciais na fixação mensal desta sexta-feira, contrariando as expectativas do mercado de uma mudança depois que o Federal Reserve fez um corte grande na taxa de juros dos Estados Unidos nesta semana.

No entanto, observadores do mercado acreditam amplamente que mais estímulos serão adotados para sustentar uma economia em dificuldades, já que o afrouxamento do Fed oferece a Pequim uma margem de manobra para afrouxar a política monetária sem prejudicar indevidamente o iuan.

A taxa primária do empréstimo (LPR) de um ano foi mantida em 3,35%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,85%.