Minério de ferro registra queda semanal em Dalian devido à fraca recuperação econômica chinesa

Em um movimento inesperado, a China manteve as taxas de empréstimo de referência na fixação mensal, confundindo as expectativas do mercado, que estava preparado para uma mudança depois que o Federal Reserve fez um corte desproporcional na taxa de juros no início desta semana.

No entanto, analistas de mercado acreditam amplamente que os formuladores de políticas chineses lançarão mais estímulos para sustentar a economia em dificuldades e ajudá-la a cumprir sua meta de crescimento cada vez mais desafiadora para 2024, após uma série de dados econômicos de agosto que surpreenderam negativamente.

Enquanto isso, os estoques de minério de ferro importado nos 45 principais portos chineses caíram 0,5% entre 13 e 19 de setembro, disse a consultoria chinesa Mysteel, acrescentando que as vendas da commodity aumentaram em 19 de setembro.

O entusiasmo com a produção entre as siderúrgicas chinesas de alto-forno continuou a aumentar nesta semana, já que os preços domésticos do aço subiram, permitindo que mais usinas se recuperassem de grandes perdas, acrescentou a Mysteel.

Embora se espere que as usinas siderúrgicas retomem a produção, o ritmo da retomada pode diminuir, ao mesmo tempo em que a oferta no exterior mostra uma recuperação recente. Isso deixa pouco espaço para ganhos substanciais, já que a estrutura de excedente no mercado permanece inalterada, disse o site chinês de informações financeiras Hexun Futures.

(Reportagem de Gabrielle Ng)