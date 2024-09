Índia investiga Netflix por violações de visto e discriminação racial, segundo emails

"Isso diz respeito a preocupações com violações de vistos e impostos em relação às práticas comerciais da Netflix na Índia", escreveu o funcionário indiano Deepak Yadav, do Foreigners Regional Registration Office (FRRO) do Ministério do Interior em Nova Délhi.

"Recebemos alguns detalhes a esse respeito com relação à conduta da empresa, violação de vistos, estruturas ilegais, evasão fiscal e outras práticas ilícitas, incluindo incidentes de discriminação racial em que a empresa se envolveu ao conduzir seus negócios na Índia", acrescentou.

Em uma declaração enviada por email, Mehta disse que está entrando com uma ação judicial nos EUA contra a Netflix por suposta demissão sem justa causa, bem como por discriminação racial e de gênero - acusações que a empresa nega.

Mehta disse que recebeu bem a investigação indiana e espera que as autoridades tornem públicas suas descobertas, mas não entrou em detalhes sobre as alegações feitas pelo governo.

Yadav se recusou a comentar, dizendo que não estava autorizado a falar com a mídia. O FRRO e o Ministério do Interior da Índia não responderam às perguntas da Reuters.

Um porta-voz da Netflix disse que a empresa "não tinha conhecimento de uma investigação do governo indiano".