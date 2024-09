BC da China injeta dinheiro e reduz taxa de recompra reversa de 14 dias

XANGAI (Reuters) - O banco central da China injetou dinheiro para 14 dias em seu sistema bancário pela primeira vez em meses na segunda-feira e a uma taxa de juros mais baixa, sinalizando sua intenção de flexibilizar ainda mais as condições monetárias.

O Banco do Povo da China injetou 234,6 bilhões de iuanes (33,29 bilhões de dólares) no sistema bancário por meio de operações de mercado aberto, dizendo que quer "manter a liquidez de fim de trimestre adequada em um nível razoável no sistema bancário".

O banco central adicionou 160,1 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 7 dias a 1,70%, informou em um comunicado. Ele também injetou 74,5 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de 14 dias a 1,85%, em comparação com 1,95% na injeção anterior.