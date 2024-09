Depósitos em dólares na Argentina aumentam em US$8 bi com Milei

O governo precisa de uma injeção de fundos na economia e no sistema financeiro da Argentina para ajudar a tirar o país da recessão, bem como para sustentar as finanças do Estado, que estão em frangalhos após anos de déficits fiscais, drenagem de reservas e inflação alta.

Milei ofereceu uma anistia até 30 de setembro para que as pessoas levem fundos de volta ao sistema formal sem penalidades, depois de anos em que os poupadores procuraram acumular dólares fora do sistema bancário formal, no exterior, ou até mesmo embaixo de colchões.