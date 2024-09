Dólar sobe pela 2ª sessão puxado por receios com área fiscal

Às 9h06, logo após a abertura, o dólar à vista registrou a cotação máxima de 5,5995 reais (+1,42%).

Depois disso o dólar começou a perder força ante o real, com alguns agentes do mercado aproveitando as cotações mais elevadas para vender a moeda norte-americana. Além disso, declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudaram a aliviar a pressão no câmbio.

Em Nova York, Haddad reforçou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal e destacou que as despesas do governo seguem dentro das regras do arcabouço. Segundo ele, o Executivo vai conseguir cumprir a meta deste ano para as contas públicas.

"Nós divulgamos os dados do quarto relatório (bimestral de receitas e despesas) deste ano, mostrando que as despesas estão absolutamente dentro da regra do arcabouço, limitadas a 2,5% de crescimento em relação ao ano passado. Tivemos boas surpresas nesse quarto relatório", disse.

O ministro afirmou ainda que projeções da equipe técnica da pasta apontam que o país deve "subir um degrau" em seu rating no ano que vem, ficando mais próximo do grau de investimento das agências de classificação de risco.

A descompressão no mercado de câmbio fez o dólar à vista atingir a cotação mínima de 5,5274 reais (+0,12%) às 14h35. No restante da sessão, a moeda pouco se afastou deste nível.