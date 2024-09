Euro perde força e índice do dólar avança após dados de PMI

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O euro caía em relação ao dólar, nesta segunda-feira, uma vez que pesquisa sobre a atividade de negócios da economia da zona do euro decepcionou, ampliando brevemente as quedas depois que dados dos Estados Unidos mostraram que a atividade no país manteve o ritmo, e antes de uma série de falas de autoridades do Federal Reserve nesta semana.

Os dados fracos da zona do euro sustentavam expectativas de mais cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) este ano, com os mercados atualmente precificando uma chance de aproximadamente 77% de uma redução de pelo menos 25 pontos-base na reunião de outubro.