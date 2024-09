TotalEnergies conversa com Petrobras sobre possíveis oportunidades fora do Brasil, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A TotalEnergies está em conversas com a Petrobras sobre a possibilidade de parcerias fora do Brasil, afirmou nesta segunda-feira o presidente global da companhia, Patrick Pouyanné.

"Estamos discutindo com eles, eles estão prontos para explorar no exterior, na bacia do Atlântico", afirmou o executivo, a jornalistas, durante participação na feira da indústria de petróleo e gás ROG.e.

"Tenho isso em mente e, se tivermos oportunidades, estamos explorando em diferentes países, poderíamos oferecer à Petrobras para participar e, então, cabe à Petrobras decidir."