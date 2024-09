Aumento de prêmio de risco parece ter relação com dúvidas sobre números fiscais, diz Campos Neto

SÃO PAULO (Reuters) - Aumento observado no prêmio de risco captado na parte longa da curva de juros futuros parece estar associado a uma dúvida sobre números fiscais do país, afirmou nesta terça-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltando que o tema das contas públicas é importante para a atuação da política monetária.

Em evento organizado pelo banco J. Safra em São Paulo, Campos Neto ponderou que esse aumento do risco nas leituras de mercado "parece exagerado", acrescentando que o arcabouço fiscal implementado pelo atual governo força uma diminuição de gastos públicos.

(Reportagem de Fabricio de Castro)