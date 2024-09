BC diz que incerteza impede Copom de dar indicação futura para juros e pede transparência fiscal

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central optou por não dar indicação futura sobre os próximos passos para os juros básicos no país diante de incertezas no cenário, mas insistiu em seu firme compromisso com a meta de inflação, mostrou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), também defendendo transparência da política fiscal do governo.

No documento, o BC informou que sua decisão de retomar o ciclo de alta na Selic se baseou em três pontos de análise: um cenário que demanda política monetária mais contracionista, uma percepção de que o início do ajuste deveria ser gradual e uma discussão sobre ritmo, magnitude do ciclo e sua comunicação.