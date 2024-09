Transferência obrigatória de Amazonas Energia para Âmbar é equívoco, dizem consumidores

SÃO PAULO (Reuters) - Consumidores de energia consideraram "equivocada e estranha" a decisão liminar da Justiça do Amazonas que obrigou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a aprovar, em 48 horas, a transferência do controle da distribuidora de energia amazonense para a Âmbar, empresa da holding J&F.

"Nosso entendimento é que é um equivoco da Justiça. Apesar de reconhecermos a situação crítica pela qual passam os consumidores do Amazonas, a solução proposta é ruim, porque mais uma vez resolve-se um problema criando outros", afirmou Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, ressaltando os custos bilionários que irão recair sobre a conta de luz.

A Âmbar, empresa de energia elétrica do grupo J&F, conglomerado da família Batista, está negociando com o governo as condições para assumir o controle da Amazonas Energia, distribuidora com uma dívida que supera 10 bilhões de reais e um longo histórico de graves problemas operacionais e financeiros, correndo o risco de caducidade da concessão.