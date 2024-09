Vice-presidente da Nippon Steel pede que sindicato dos EUA "venha para mesa negociação"

TÓQUIO (Reuters) - O vice-presidente da Nippon Steel, Takahiro Mori, disse nesta terça-feira que a empresa japonesa continua comprometida nas negociações com o sindicato United Steelworkers (USW, na sigla em inglês) sobre sua oferta para adquirir a U.S. Steel.

Separadamente, a Nippon Steel disse que venderá toda a sua participação na siderúrgica sul-coreana Posco Holdings, no valor de cerca de 820 milhões de dólares, com base no preço de fechamento de segunda-feira em Seul, em meio a relatos de que a empresa está procurando se desfazer de ativos antes da aquisição da U.S. Steel.

A Nippon Steel disse em um comunicado à bolsa de valores de Tóquio que venderá 2,9 milhões de ações da Posco em um esforço para "melhorar a eficiência dos ativos".