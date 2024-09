S&P 500 e Nasdaq caem após dados de confiança do consumidor; mineradoras sobem

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq caíam nesta terça-feira, com os investidores digerindo um relatório fraco da confiança do consumidor dos Estados Unidos e ponderando sobre o próximo movimento do Federal Reserve, enquanto as ações do setor de mineração recebiam impulso depois que a China anunciou um amplo pacote de estímulo econômico.

Um relatório do Conference Board mostrou que seu índice de confiança do consumidor ficou em 98,7 em setembro, em comparação com a estimativa de 104,0 de economistas consultados pela Reuters. O índice do mês anterior foi revisado para cima, aos 105,6.

As ações de megacaps, como Amazon.com, Meta e Microsoft, perdiam mais de 1% cada uma após os dados.