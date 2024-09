Dólar tem leve alta ante o real puxado pelo exterior

Profissionais ouvidos pela Reuters têm ponderado nos últimos dias que após o Banco Central ter elevado a Selic em 25 pontos-base, para 10,75% ao ano, com o Federal Reserve cortando os juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, haveria espaço para o dólar ceder a patamares mais baixos, próximos dos 5,40 reais ou abaixo disso.

No entanto, as preocupações com o equilíbrio fiscal do governo -- que justificaram o avanço firme do dólar na sexta e na segunda-feira -- têm servido de barreira para uma queda maior da divisa dos EUA.

No exterior, no fim da tarde o dólar seguia em alta ante a maior parte das demais divisas. Às 17h27, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,73%, a 100,960.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.

Também pela manhã o BC informou que o Brasil teve déficit em transações correntes de 6,589 bilhões de dólares em agosto, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,75% do Produto Interno Bruto. Já os investimentos diretos no país alcançaram 6,104 bilhões de dólares.

(Por Fabrício de CastroEdição de Pedro Fonseca)