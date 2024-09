Minério de ferro sobe com novo estímulo da China e oferta global fraca

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira, atingindo os níveis mais altos em mais de três semanas, com um novo lote de políticas de flexibilização monetária da China impulsionando o sentimento do mercado, enquanto a menor oferta global também deu suporte.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,19%, a 709 iuanes (US$ 101,02) a tonelada. E o contrato atingiu uma alta intradiária de 730,5 iuanes, maior patamar desde 2 de setembro.

Já o minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura avançava 1,7%, a US$ 96,35 a tonelada.