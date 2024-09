Campos Neto defende que contabilidade fiscal respeite critérios internacionais

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta quinta-feira que a contabilidade das contas públicas respeite critérios internacionais e não seja alterada, em meio a uma tentativa do governo de incorporar receitas para impulsionar o resultado primário, contrariando o entendimento da autoridade monetária.

Em entrevista coletiva para comentar o Relatório Trimestral de Inflação, Campos Neto disse que o resultado primário do governo precisa ser oriundo de um esforço fiscal no ano corrente, acrescentando que o BC usa critérios do Fundo Monetário Internacional (FMI) para calcular os dados.

“A gente tem uma interação com o governo para dizer ‘olha, é importante a gente manter essa contabilidade dessa forma’, fica muito transparente, fica comparável entre os países”, disse.