Companhias aéreas dos EUA cancelam mais de 1.000 voos por furacão Helene

Autoridades emitiram alertas e pediram que os residentes das áreas costeiras ao longo do trajeto do furacão deixem suas casas antes da chegada do furacão.

Os aeroportos das regiões afetadas, como Tampa International, Orlando International e Fort Lauderdale International, também publicaram alertas sobre possíveis atrasos ou cancelamentos.

A American Airlines emitiu um aviso de viagem para os aeroportos situados no sudeste dos EUA e no Golfo do México. A JetBlue e a Southwest Airlines também emitiram alertas semelhantes.

(Por Nathan Gomes)