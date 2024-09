Eneva prevê lançar follow on de até R$4,2 bi ainda neste mês, diz CEO

A expectativa da Eneva é que a precificação do "follow on" ocorra na primeira quinzena do próximo mês e o "closing" de toda a operação até o fim de outubro, trazendo maior fôlego para a Eneva realizar investimentos e até mesmo avaliar oportunidades de aquisições, segundo Cançado.

"Os documentos da transação e de aquisição do portfólio de térmicas já estão todos assinados e, agora, a última condição precedente é o follow on", disse Cançado, nos bastidores do congresso de óleo e gás ROG.e.

"Até final de outubro, com certeza, já tem o closing de tudo."

Conforme o anúncio de julho, os acionistas da companhia, como o BTG (23,3%), Cambuhy Investimentos (20%) e Partners Alpha (15%), terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das novas ações no "follow on".

O executivo ressaltou que, com a operação, a Eneva terá um acionista controlador mais próximo, com intenção de explorar a capacidade da plataforma da companhia para capturar oportunidades seja no mercado de geração elétrica, de gás ou de petróleo.

Dentre as oportunidades de investimento, Cançado reiterou que a operação deixará a companhia mais competitiva para participar do leilão de reserva de capacidade, em preparação pelo governo, mas ainda sem data marcada.