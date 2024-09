Ibovespa avança com suporte de Vale, mas Petrobras mina alta maior

Em Wall Street, os índices acionários também fecharam em alta, com um salto nas ações da Micron e dados sólidos de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aliviando temores relacionados ao mercado de trabalho norte-americano.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 6,01%, acumulando salto de 12% na semana até agora, em mais um dia positivo para os futuros de minério de ferro na Ásia com otimismo renovado em torno do pacote de estímulos econômicos da China. O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 2,49%, enquanto o contrato de janeiro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o dia com alta de 1,75%.

- CSN ON saltou 8,95%, CSN MINERAÇÃO ON ganhou 6,67%, USIMINAS PNA subiu 5,63% e GERDAU PN valorizou-se 3,89%, também beneficiadas por perspectivas relacionadas à economia chinesa.

- PETROBRAS PN recuou 2,16% e PETROBRAS ON perdeu 2,10%, sendo as principais contribuições de baixa para o Ibovespa, acompanhando o forte movimento de queda nos preços do petróleo no exterior, que levou o barril do Brent a fechar em 71,60 dólares, recuo de 2,53%. Em paralelo, a estatal anunciou nesta quinta que vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 9,1% a partir de outubro. No setor, PRIO ON caiu 4,84% e BRAVA ENERGIA ON recuou 6,54%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,27% e BRADESCO PN encerrou em alta de 2,56%, entre os maiores pesos de alta para o índice da bolsa paulista. No lado negativo, SANTANDER BRASIL UNIT caiu 0,58%