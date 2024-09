Institutos econômicos projetam nova contração para Alemanha em 2024

"Além da desaceleração, a economia alemã também está sendo prejudicada por mudanças estruturais", disse Geraldine Dany-Knedlik, chefe de previsão e política econômica da DIW Berlin.

"A descarbonização, a digitalização e as mudanças demográficas -- junto da concorrência mais forte com empresas da China -- têm desencadeado processos de ajuste estrutural que estão prejudicando as perspectivas de crescimento de longo prazo", acrescentou.

Não se espera que o crescimento econômico retorne à sua tendência pré-pandemia em um futuro próximo.

O pacote de crescimento econômico do governo ficará aquém do aumento da produção de 0,5% que ele diz poder oferecer no próximo ano, disseram os economistas. O impacto virá mais tarde e o impulso será mais suave do que o esperado pelo governo, afirmou Dany-Knedlik.

Embora a economia alemã deva se contrair este ano, os institutos preveem que a zona do euro como um todo crescerá 1,4%, acelerando para 1,6% em 2025 e 1,7% em 2026.

A inflação na Alemanha desacelerará para 2,2% este ano, de 5,9% em 2023, de acordo com as previsões. Em seguida, os preços oscilarão em torno da marca de 2% almejada pelo Banco Central Europeu nos próximos dois anos, segundo os institutos.