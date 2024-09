Chambriard: Petrobras vê gargalo em fábricas no exterior e cobrará prazos

A Petrobras vai chamar fornecedores para perguntar por que fábricas no exterior "começam a atrasar" as entregas, enquanto as unidades industriais das mesmas empresas no Brasil estão ociosas, afirmou a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, nesta quinta-feira (26).

A executiva disse que cobrará dos fornecedores o cumprimento de prazos na entrega de projetos e ressaltou ainda que a companhia considera governança e ética como "pilares essenciais" na relação com a indústria.

"Nós temos fornecimento em fábricas no exterior lotadas que estão se tornando gargalo, enquanto a mesma fábrica no Brasil encontra-se ociosa. Vamos perguntar o que está acontecendo", disse Chambriard, em discurso ao dar início à sétima edição do Prêmio Melhores Fornecedores, durante o congresso de petróleo e gás ROG.e.