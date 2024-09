SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera Prio anunciou nesta quinta-feira que fechou acordo com a Sinochem para compra da participação da empresa asiática no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro, por 1,9 bilhão de dólares, segundo comunicado ao mercado.

Segundo a Prio, o acordo foi acertado no final da tarde desta quinta-feira e o negócio deve ser concluído na "madrugada" da sexta-feira, quando deverá publicar um fato relevante sobre a operação.

(Por Alberto Alerigi Jr.)