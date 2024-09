Wall St fecha em alta com dados econômicos positivos

Por Echo Wang

(Reuters) - O índice S&P 500 fechou com recorde e Dow Jones e Nasdaq subiram nesta quinta-feira, com um sólido relatório de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que aliviou preocupações sobre o mercado de trabalho do país.

As ações da Micron Technology saltaram 15,78% depois que a fabricante de chips de memória projetou uma receita para o primeiro trimestre acima das expectativas, destacando a forte demanda por chips de memória usados em computação de inteligência artificial.