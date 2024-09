Autoridades do Fed estão alinhadas com cortes nos juros, mas dados definirão o ritmo

Porém, conforme demonstrado na reunião de 17 e 18 de setembro, os membros do Fed, com os mesmos dados em mãos, podem chegar a conclusões diferentes, dependendo do que consideram mais importante, do cronograma que enfatizam e dos riscos com os quais mais se preocupam.

Comentários de membros do Fed desde a decisão da semana passada mostram os diferentes pontos que surgiram e algumas falhas que poderão chamar a atenção entre agora e a reunião de 6 e 7 de novembro.

O MERCADO DE TRABALHO É A "PRIMEIRA TAREFA"

Dados de emprego serão fundamentais. O chair do Fed, Jerome Powell, fez da defesa do baixo desemprego um dos principais objetivos de seu mandato. Ele está preocupado que os riscos para o mercado de trabalho estejam aumentando.

Evidências disso nos próximos dados sobre o mercado de trabalho, incluindo o relatório de emprego de setembro em 4 de outubro, defenderiam cortes maiores ou mais rápidos nos juros.

"Há muitos indicadores de emprego e o que eles dizem? Eles dizem que este ainda é um mercado de trabalho sólido", disse Powell em sua coletiva de imprensa em 18 de setembro, observando que a atual taxa de desemprego de 4,2% está abaixo da média de longo prazo dos EUA.