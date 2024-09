Engie leva maior lote do 2º leilão de transmissão do ano, com R$2,9 bi em aportes previstos

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Engie Brasil arrematou o maior projeto de transmissão de energia ofertado em leilão nesta sexta-feira, se comprometendo a investir cerca de 2,9 bilhões de reais nos próximos anos para construir linhas e subestações em cinco Estados das regiões Sul e Sudeste.

O lote 1 foi vencido pela elétrica de matriz francesa com uma proposta de deságio de 48,14% sobre a receita anual permitida (RAP), totalizando 252,4 milhões de reais. Participaram da disputa pelo ativo outras grandes companhias do setor elétrico, como Eletrobras e Copel, além do fundo Warehouse do BTG Pactual e consórcios da Alupar e das espanholas Cymi e Acciona.