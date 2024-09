Índice europeu STOXX 600 fecha em máxima recorde com empresas expostas à China após estímulo

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice europeu de ações STOXX 600 fechou em uma máxima recorde nesta sexta-feira uma vez que as empresas e os setores expostos à China continuaram a avançar depois que Pequim divulgou uma série de medidas de estímulo nesta semana, com as empresas de luxo entre os maiores ganhadores.

O índice STOXX 600 subiu 0,47%, para 528,08 pontos elevando seus ganhos da semana para mais de 2%.