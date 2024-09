Minério de ferro sobe mais de 10% na semana com cortes nos juros na China e perspectivas de estímulo

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira e caminham para um ganho de mais de 10% em base semanal, sustentados por novos cortes nas taxas de juros na China e expectativas de mais estímulos fiscais e imobiliários.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,38%, a 750 iuanes (106,94 dólares) a tonelada, nível mais alto desde 2 de setembro.