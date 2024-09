Petróleo fecha em alta, mas acumula queda na semana com perspectiva de oferta mais firme

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, mas caíram na semana, com os investidores avaliando as expectativas de maior oferta global em relação aos novos estímulos da China, maior importadora de petróleo.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,38 dólar, ou 0,53%, a 71,89 dólares por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) para o mês seguinte fecharam com alta de 0,51 dólar, ou 0,75%, a 68,18 dólares.