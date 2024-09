Renda fixa turbinada? Conheça os fundos de crédito privado, com retornos acima do CDI

O que são fundos de crédito privado?

Os fundos de crédito privado são veículos de investimento que alocam recursos em títulos de dívida emitidos por instituições financeiras, empresas e securitizadoras. Isso inclui CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

De acordo com o time de crédito privado da AZ Quest, gestora que atua no mercado de fundos de crédito e em diversos outros segmentos, a principal característica desses fundos é a exposição ao risco de crédito das emissoras e dos ativos. “Os fundos de crédito privado oferecem aos investidores a oportunidade de obter retornos maiores do que os títulos públicos, buscando compensar o maior risco através da diversificação e gestão ativa", destacam os especialistas da gestora.

A composição da carteira de um fundo de crédito privado pode variar, dependendo do perfil de risco e da política de investimento.

"O cardápio atual dos fundos de crédito é bastante diversificado e o investidores deve entender o perfil de risco de cada um desses produtos para tomar a decisão que melhor se encaixa no seu perfil", explicam Mariano Andrade e Henrique Benzecry, gestores de crédito da Clave Capital, que atua na gestão de fundos multimercado, fundos de ações e também do fundo imobiliário CLIN11.

Há, por exemplo, os fundos chamados de "high grade", que apresentam um risco menor de inadimplência ao investir em ativos com alta qualidade de crédito. Esse é o caso do fundo Multi Credit, um gerido pela Clave e que apresenta uma rentabilidade acumulada de 22,47% nos últimos 12 meses, acima dos 18,93% do CDI no período, e do Multi Credit Prev Fife I.