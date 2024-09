Taxas sobem em DIs a partir de 2026 após dados fortes do mercado de trabalho

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,995%, praticamente estável ante os 10,996% do ajuste anterior.

A taxa para janeiro de 2026 estava em 12,265%, em alta de 7 pontos-base ante o ajuste de 12,196%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,305%, em alta de 9 pontos-base ante o ajuste de 12,22%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,36%, ante 12,299%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,29%, ante 12,247%.

O destaque no noticiário doméstico foi a divulgação de dados do mercado de trabalho em agosto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego no Brasil chegou a 6,6% nos três meses até agosto, com novo recorde no número de pessoas ocupadas.

O percentual é o mais baixo para trimestres encerrados em agosto na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua iniciada em 2012, segundo os dados do IBGE, e igualou a taxa registrada no trimestre até dezembro de 2014.

Já o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Brasil abriu 232.513 vagas formais de trabalho em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número veio acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 227.662 vagas.