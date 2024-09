Ibovespa fecha em queda liderado por tombo de 8% de Assaí

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,69%, a 131.816,44 pontos, na mínima do dia, tendo marcado 133.119,79 pontos na máxima da sessão. No mês, acumulou queda de 3,08%. O volume financeiro somou 20,9 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

De acordo com a equipe da Ágora Investimentos, após forte movimento de recuperação na última semana, o Ibovespa sinalizou formação de topo na região de resistência dos 133.950 pontos e média diária de 21 períodos. "A leitura é de possível retomada do movimento negativo em direção ao suporte nos 129.900 pontos".

DESTAQUES

- ASSAÍ ON caiu 8%, a 7,47 reais, após a Receita Federal cobrar da empresa arrolamento de bens no valor de 1,265 bilhão de reais, em meio à "existência de contingências" tributárias em discussão do GPA. O Assaí afirmou que vai recorrer. No setor, GPA ON perdeu 1,05% e CARREFOUR BRASIL ON fechou em baixa de 0,32%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,77%, enquanto BRADESCO PN cedeu 1,61% e SANTANDER BRASIL UNIT encerrou com decréscimo de 1,01%. BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,26%.

- VALE ON terminou com declínio de 0,7%, perdendo fôlego durante a sessão, após avançar mais de 2% no começo do pregão, quando foi favorecida pelo salto dos preços do minério de ferro na China após novas medidas de Pequim para estimular o mercado imobiliário da segunda maior economia do mundo.