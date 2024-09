Ibovespa mostra indefinição com cena local atrapalhando efeito de Vale

- ASSAÍ ON caía 5,3%, após a Receita Federal cobrar da empresa arrolamento de bens no valor de 1,265 bilhão de reais, em meio à "existência de contingências" tributárias em discussão do GPA. O Assaí afirmou que vai recorrer do pedido da Receita. No setor, GPA ON perdia 2,11% e CARREFOUR BRASIL ON cedia 4,42%.

- VAMOS ON avançava 4,15%, na esteira de proposta de reorganização societária da acionista controladora, a Simpar, para tornar a operação da Vamos Locação exclusiva e inteiramente dedicada ao segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos e combinar os negócios da Vamos Concessionárias com a Automob. SIMPAR ON ganhava 7,6%.

- ITAÚ UNIBANCO PN era negociada em baixa de 0,24%, enquanto BANCO DO BRASIL ON subia 0,22%. Ainda no setor, BRADESCO PN caía 0,67% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava decréscimo de 0,24%.