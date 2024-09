Mercado passa a ver Selic em 11,75% este ano, com mais duas altas

A mudança na percepção dos economistas ocorre após a divulgação da ata da mais recente reunião do Copom neste mês, em que as autoridades iniciaram um novo ciclo de aperto monetário com um aumento de 25 pontos-base na Selic, para 10,75%, e apesar de dados abaixo do esperado para o IPCA-15 de setembro.

No documento, o BC informou que sua decisão de retomar o ciclo de alta na Selic se baseou em três pontos de análise: um cenário que demanda política monetária mais contracionista, uma percepção de que o início do ajuste deveria ser gradual e uma discussão sobre ritmo, magnitude do ciclo e sua comunicação.

Um dia depois, dados do IBGE mostraram que o IPCA-15 teve alta de 0,13% em setembro, abaixo do aumento de 0,30% projetado por economistas consultados pela Reuters. Em 12 meses, o índice teve avanço de 4,12%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda a manutenção da expectativa para a alta do IPCA no encerramento deste ano e do próximo, a 4,37% e 3,97%, respectivamente. Para 2026, o índice deve subir 3,60%, de 3,62% esperados na semana anterior.

Para a economia brasileira, os analistas projetam que o PIB crescerá 3,00% neste ano, mesmo patamar esperado na semana passada. Em 2025, o país deve crescer 1,92%, de acordo com os economistas, de 1,90% anteriormente.