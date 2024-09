S&P 500 fecha em alta leve depois de cair com comentários de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 encerrou com ganhos ligeiros nesta segunda-feira, após ter caído brevemente depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos Estados Unidos não está com pressa para reduzir a taxa básica de juros e que ele vê mais dois cortes, totalizando 50 pontos-base, este ano como um cenário base, se a economia evoluir como esperado.

Powell, em uma conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial, também disse que as recentes revisões dos dados sobre crescimento econômico, taxas de poupança e renda pessoal removeram alguns "riscos negativos" nos quais o Fed vinha se concentrando.