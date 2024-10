Dólar recua na contramão do exterior em meio à cenário positivo para o real

Operadores veem 76% de chance de o BC elevar a Selic, atualmente em 10,75% ao ano, em 50 pontos-base no próximo encontro da autarquia, em novembro.

No cenário exterior, a moeda norte-americana subia amplamente ante seus pares, uma vez que comentários na véspera do chair do Fed, Jerome Powell, derrubaram as apostas de cortes grandes de juros pelo banco central dos EUA nas duas reuniões restantes do ano.

Em uma conferência, Powell disse ver mais 50 pontos-base acumulados de afrouxamento neste ano se a "economia tiver o desempenho esperado", elevando as expectativas de operadores de que o Fed reduzirá os juros de forma gradual até o fim deste ano.

Os mercados veem agora 61% de chance de um corte de 25 pontos nos juros na reunião de novembro, uma mudança em relação à semana passada, quando operadores apostavam majoritariamente em uma redução de 50 pontos.

O dólar vinha acumulando perdas nas últimas semanas com as projeções de um afrouxamento mais agressivo por parte do Fed.

As atenções ao longo desta semana estarão voltadas a dados de emprego dos EUA, com destaque para o relatório de criação de vagas fora do setor agrícola na sexta-feira.