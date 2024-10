Gastos com construção nos EUA caem em agosto

Os gastos com projetos de construção privada caíram 0,2% em agosto, depois de terem diminuído 0,7% em julho. O investimento em construção residencial caiu 0,3%, com os gastos em novos projetos unifamiliares recuando 1,5%.

O aumento da oferta de novas casas no mercado está desencorajando os construtores a iniciar novos projetos habitacionais.

Isso, juntamente com o fato de os compradores estarem aguardando taxas de hipoteca mais baixas, pode, no curto prazo, limitar o impulso da redução dos custos de empréstimos. No mês passado, o Federal Reserve cortou a taxa de juros pela primeira vez em quatro anos e a expectativa é de nova redução em novembro e dezembro.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 0,4%. Mas os gastos com reformas de residências aumentaram.

O investimento em estruturas privadas não residenciais, como escritórios e fábricas, caiu 0,1%.

Os gastos com projetos de construção pública avançaram 0,3%, depois de terem aumentado 0,5% em julho. Os gastos dos governos estaduais e municipais aumentaram 0,3% e os gastos com projetos do governo federal aumentaram 0,5%.