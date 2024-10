Haddad projeta grau de investimento no fim do atual governo após Moody's elevar nota do país

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou na noite desta terça-feira a elevação da nota de crédito do Brasil pela agência Moody's e disse que é possível que o atual governo encerre o mandato recuperando o chamado "grau de investimento".

A Moody's elevou no fim da tarde a nota do Brasil de Ba2 para Ba1 e manteve a perspectiva positiva, afirmando que a atualização reflete melhorias materiais no crédito. A agência de classificação de risco destacou o crescimento mais robusto que o esperado do país e seu histórico de reformas.

A mudança da nota deixa o Brasil a um degrau do grau de investimento -- classificação dada a países com baixo risco de calote.