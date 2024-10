IA tem efeitos mistos sobre inflação no curto prazo, diz diretora do Fed

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Lisa Cook disse nesta terça-feira que vê a inteligência artificial (IA) como provavelmente desinflacionária no longo prazo, mas que no curto prazo ela terá efeitos mistos.

Entretanto, ela não vê a IA como uma ameaça aos empregos, descritos como um conjunto de tarefas que mudam com o tempo.

"Algumas dessas tarefas podem ser eliminadas pela IA... mas não acho que ocupações inteiras serão eliminadas", disse Cook em uma conferência do Fed sobre a disrupção viabilizada pela tecnologia. Ela acrescentou que o retreinamento pode ajudar trabalhadores a se manterem nos empregos à medida que as tarefas mudam.