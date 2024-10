Incêndios na floresta amazônica aumentam pelo 3º mês seguido

Satélites detectaram 41.463 focos de incêndio na Amazônia brasileira em setembro, o maior número para o mês desde 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os incêndios nos primeiros nove meses do ano também são os maiores para esse período desde 2007.

Repórter da Reuters que viajou na segunda-feira em um voo para Santarém, no Pará, viu centenas de quilômetros de fumaça. O Pará também registrou o maior número de focos de incêndio para o mês de setembro desde 2007, segundo os dados.

O Estado abriga a foz do rio Amazonas e também sediará a cúpula da ONU sobre mudanças climáticas COP30 no próximo ano.

Os níveis extremamente baixos de água na bacia amazônica também foram claramente visíveis do alto, com grandes extensões secas de margens arenosas do rio.

Os incêndios geralmente não ocorrem naturalmente na Amazônia, mas são provocados por pessoas para limpar terras para agricultura ou pecuária.