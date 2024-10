Profundidade do Rio Solimões cai para baixa recorde e preocupa moradores do Amazonas

Isso é 11 cm mais baixo do que o recorde anterior registrado, em 25 de outubro do ano passado.

Faltando quase mais um mês para que as chuvas voltem e acabem com a estação seca, o nível do Solimões, que desce dos Andes no Peru, deve cair ainda mais nas próximas semanas, aprofundando a crise para as comunidades ribeirinhas.

Os vilarejos ficaram isolados, sem transporte em águas rasas demais para serem percorridas por barcos, e estão sem suprimentos de alimentos e água potável.

O leito exposto do rio Solimões se transformou em um enorme e longo banco de areia que os moradores têm de atravessar a pé por duas horas para chegar em casa carregando suas compras sob um sol escaldante.

"Está muito difícil, porque temos que vir todos os dias, caminhar pela praia e cruzar o rio... carregando as coisas", disse a jovem Taciara Souza Oliveira.

Barcos ficaram encalhados nas margens dos rios e alguns ficaram travados nas dunas de areia, em áreas que antes eram navegáveis para grandes barcos.