Lula retorna a Brasília após avião apresentar problema técnico e ter que voltar ao México

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília no final da manhã desta quarta-feira, depois de um problema técnico no avião presidencial na noite de terça que o obrigou a retornar à Cidade do México.

De acordo com o Palácio do Planalto, o avião reserva da Presidência, usado por Lula, pousou em Brasília às 10h12, e o voo aconteceu sem problemas. O presidente não terá agenda nesta quarta.

O avião presidencial teve problema em uma turbina logo depois de decolar da Cidade do México, onde Lula esteve para participar da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. De acordo com a Força Aérea Brasileira, procedimentos de segurança foram tomados para controlar a situação, mas o avião teve que voltar ao México.