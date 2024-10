PESQUISA-Dólar deve permanecer inabalado apesar de incertezas crescentes

Com a crença de que as pressões dos preços estão agora controladas, o banco central dos Estados Unidos começou a afrouxar a política monetária no mês passado com um corte de 50 pontos-base para evitar qualquer enfraquecimento adicional no mercado de trabalho.

A expectativa é de que o Fed corte sua taxa de juros em 25 pontos em novembro e dezembro, de acordo com a maioria dos mais de 100 economistas em uma pesquisa separada da Reuters realizada após a reunião de setembro.

Embora esteja de acordo com as projeções do próprio Fed e com o chair Jerome Powell, que disse que as autoridades não estão "com pressa" para cortar os juros, essa expectativa fica abaixo dos quase 72 pontos de afrouxamento que os futuros de juros estão precificando atualmente.

Apesar disso, o dólar deve permanecer firme nos próximos meses, com o euro, atualmente em torno de 1,11 dólar, mantendo esse nível até o final do ano e até o fim de março, de acordo com a mediana das previsões de quase 80 estrategistas em uma pesquisa da Reuters realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Espera-se, então, que a moeda comum se fortaleça cerca de 2%, chegando a 1,13 dólar em um ano, segundo a pesquisa, o que é consistente com as perspectivas de enfraquecimento do dólar que os analistas têm feito durante a maior parte deste ano.

"Embora nossa opinião seja de que um pouso suave global combinado com o afrouxamento do Fed deva, se concretizado, resultar em uma ampla fraqueza do dólar, o caminho para chegar a esse destino, pelo menos no curto prazo, pode ser traiçoeiro", observou Meera Chandan, estrategista de câmbio do JP Morgan.