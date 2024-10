PicPay ainda contratará assessores para potencial IPO em NY em 2025, dizem fontes

Com sede em São Paulo, a empresa foi fundada em 2012 e comprada três anos depois pela holding J&F, que também controla negócios em outros segmentos, como o de alimentos com a JBS, energia com a Âmbar, papel e celulose com a Eldorado e bens de consumo com a Flora.

No primeiro semestre de 2024, o lucro líquido do PicPay somou 61,8 milhões de reais, um salto em relação ao lucro de 2,5 milhões de reais um ano antes e quase o dobro do resultado de 2023, em desempenho marcado por crescimento expressivo de receitas e aumento da rentabilidade.