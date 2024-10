S&P 500 e Nasdaq atingem mínimas de duas semanas com cautela por tensões no Oriente Médio

O Dow Jones ganhava 0,07%, para 42.175,03 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,24%, a 5.694,09 pontos e o Nasdaq Composite recuava 0,49%, para 17.825,69 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 estavam em baixa, enquanto as ações de energia atingiram um pico de mais de um mês e subiam 1,5%.

Os preços do petróleo subiam mais de 3%, já que os investidores precificavam possíveis interrupções no fornecimento do Oriente Médio. A Chevron e a Exxon Mobil tinham alta de mais de 1% cada.

As ações do setor de defesa, como a Lockheed Martin e a RTX, ficaram estáveis depois que o índice mais amplo do setor aeroespacial e de defesa do S&P 500 atingiu a máxima recorde na terça-feira.

"O sentimento é dominado pelo risco de escalada do conflito no Oriente Médio e há uma falta de informações sobre a intensidade da resposta israelense. É por isso que o mercado não está fazendo muita coisa", disse Jay Hatfield, gerente de portfólio da InfraCap.

O Índice de Volatilidade CBOE, o medidor de medo de Wall Street, pairava perto de uma máxima de três semanas e estava em 19,56.