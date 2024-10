UE tem apoio suficiente para impor sobretaxa em veículos elétricos da China, dizem fontes

O apoio é um impulso significativo para Bruxelas, que está conduzindo um de seus maiores casos comerciais de todos os tempos. Ainda não está claro como a principal economia da região e o maior produtor de automóveis, a Alemanha, votará.

De acordo com as regras da UE, a Comissão pode impor as tarifas pelos próximos cinco anos, a menos que uma maioria qualificada de 15 países da UE, representando 65% da população da UE, vote contra o plano.

França, Grécia, Itália e Polônia votarão a favor, disseram à Reuters autoridades e fontes desses países. Juntos, eles representam 39% da população da UE.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que lançou a investigação há um ano, disse que a UE precisa se proteger contra uma possível inundação de importações de veículos elétricos chineses baratos que se beneficiam de subsídios estatais.

A Comissão afirma que o emplacamento de veículos elétricos chineses aumentou de 3,5% do mercado da UE em 2020 para 27,2% no segundo trimestre deste ano e as marcas chinesas de 1,9% para 14,1%. A capacidade excedente de produção da China, de 3 milhões de veículos elétricos por ano, é o dobro do tamanho do mercado da UE, disse o bloco de países na terça-feira.

A indústria automotiva da UE geralmente se opõe às tarifas, principalmente as montadoras alemãs, que dependem da China para quase um terço de suas vendas.