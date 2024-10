Vale e BNDES investirão R$250 mi cada em fundo para minerais estratégicos

O fundo ORE JGP BB Minerais Estratégicos FIP Multiestratégia, escolhido por meio de um processo competitivo, receberá o aporte inicial de Vale e BNDES e captará o restante no mercado. A previsão é que em março o fundo já inicie os investimentos nas empresas.

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, destacou que o lançamento do fundo junto com o BNDES é uma oportunidade de negócio, que visa desenvolver um mercado que no Brasil tem muito pouco acesso a capital.

"Não existe transição energética sem os minerais críticos", disse Pimenta, pontuando que a demanda por essas commodities é vista como crescente pelas próximas duas décadas.

"O grande desafio da indústria hoje é trazer esses minerais para a operação, desenvolver esses projetos, trazer esses projetos para as etapas comerciais", frisou, em sua primeira coletiva de imprensa após o início do seu mandato na véspera.

Antes da troca do CEO anterior, Eduardo Bartolomeo, por Pimenta, a Vale estava sob pressão do governo federal para realizar investimentos no país.

Pimenta ressaltou ainda que os projetos de mineração menores são os que mais têm dificuldades para ter acesso a capital.