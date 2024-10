Berkshire Hathaway se desfaz de mais ações do Bank of America

A Berkshire Hathaway se desfez de mais ações do Bank of America nesta semana, elevando as vendas dos papéis desde meados de julho para quase US$ 10 bilhões, à medida que Warren Buffett simplifica parte do vasto portfólio de seu conglomerado.

Em um documento regulatório divulgado na quarta-feira, a Berkshire disse que vendeu 8,55 milhões de ações do Bank of America esta semana por cerca de US$ 337,9 milhões. No total, e empresa já vendeu cerca de 238,7 milhões de ações, ou cerca de 23% de sua participação, desde meados de julho.

A Berkshire ainda possui cerca de 10,2% do segundo maior banco dos Estados Unidos, ou uma porcentagem um pouco maior, já que o Bank of America ainda divulgará as recentes recompras de ações.