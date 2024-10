Ibovespa hesita com dados dos EUA e cenário fiscal no radar

- BRADESCO PN avançava 1,13%, retomando o sinal positivo após queda na véspera, com SANTANDER BRASIL UNIT em alta de 0,81%, BANCO DO BRASIL ON subindo 0,07% e ITAÚ UNIBANCO PN apurando acréscimo de 0,03%.

- PETROBRAS PN recuava 0,24%, reflexo de ajustes após fortes altas recentes acompanhando o salto do petróleo no exterior. A presidente da companhia afirmou na véspera que a estratégia da estatal tem conseguido proporcionar estabilidade de preços de combustíveis em ambiente de volatilidade externa.

- VALE ON mostrava estabilidade, em mais um dia sem a referência do mercado chinês, enquanto o contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Cingapura subia 0,33%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON caía 2,72%, com a sua controladora, CSN ON em baixa de 2,32%.

- LOCALIZA ON avançava 3,88%, após fechar na véspera na mínima em mais de um mês. Na véspera, seguindo a decisão de elevar o rating soberano no país, a Moody's aumentou a nota de crédito da Localiza para Ba1, com perspectiva estável.