Stellantis processa UAW em tribunal dos EUA por ameaça de greve

Por David Shepardson e Ben Klayman

WASHINGTON/DETROIT (Reuters) - A Stellantis entrou com uma ação federal contra o sindicato United Auto Workers (UAW) alegando que a entidade violou seu contrato ao ameaçar fazer greve devido aos atrasos da empresa em investimentos planejados.

A montadora entrou com a ação na quinta-feira, pedindo ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Central da Califórnia que declarasse que a decisão do UAW Local 230 em Los Angeles de realizar uma votação para autorizar uma greve viola os termos do contrato firmado entre as partes no ano passado.