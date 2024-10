Ibovespa tem alta marginal sustentada por commodities

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta marginal nesta segunda-feira, sustentada por Vale e Petrobras, na esteira do avanço do minério de ferro e do petróleo no exterior, mas distante da máxima do dia, em meio ao viés negativo em Wall Street e avanço nos rendimentos dos Treasuries.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,14%, a 131.976,75 pontos, tendo marcado 132.942,57 pontos na máxima, segundo dados preliminares. Na mínima do dia, caiu a 131.676,47 pontos. O volume financeiro no pregão somava 15,98 bilhões de reais antes dos ajustes finais.